عضو في الديمقراطي: اتفاق سنجار بوابة لتنفيذ المادة 140 وسيمتد لمدن أخرى

2020/10/10 | 00:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، ان اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن قضاء سنجار سيمتد الى مدن أخرى تقع ضمن المادة 140 من الدستور.

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