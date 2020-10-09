مسؤول عراقي يكشف حقيقة

2020/10/10 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول عبد الله، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حالة إنذار قصوى في بغداد.

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