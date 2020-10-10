العمامة بين البروباغندا والواقع

2020/10/10 | 00:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الحمزة نوري

كثيرٌ ما نسمع في جلستنا مع الأصدقاء أو

نقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي كلام

سيئ عن مرجعية النجف بشكل خاص والعمامة

الشريفة بشكل عام (منريد العمامة،

دمرونا أهل العمايم، باكونا اهل

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