عقوبات منع الدولار عن 18 بنكاً ايرانياً خلال 45 يوماً وروحاني:سنصمد

2020/10/10 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان ‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الجمعة‭ ‬بالعقوبات‭ ‬‮«‬القاسية‭ ‬وغير‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬بلاده،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنّها‭ ‬لن‭ ‬تقوى‭ ‬على‭ ‬كسر‭ ‬‮«‬صمود‮»‬‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬ وفرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬مصرفاً‭ ‬إيرانياً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإخضاع‭ ‬طهران‭ ‬عبر‭ ‬استكمال‭ ‬خنق‭ ‬اقتصادها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬الضغوط‭ […]

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