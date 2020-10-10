محمد السادس يعلن عن ولادة صندوق الاستثمار الاستراتيجي

2020/10/10 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون تميَّز‭ ‬خطاب‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬الذي‭ ‬وجهه‭ ‬الجمعة‭ ‬بمضمون‭ ‬اجتماعي‭ ‬واقتصادي،‭ ‬مركزا‭ ‬على‭ ‬هيكلة‭ ‬الصناعة‭ ‬والمقاولات‭ ‬والبنيات‭ ‬التحتية‭ ‬والفلاحة‭ ‬والسياحة‭.‬وركز‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعطى‭ ‬للتنمية‭ ‬الفلاحية‭ ‬وللعالم‭ ‬القروي،‭ ‬واعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الخطابات‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬رفع‭ ‬منسوب‭ […]

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