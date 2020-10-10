لندن تعلن إجراءات لدعم التوظيف..والألوان علامة السفر داخل أوروبا

2020/10/10 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬بروكسل‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الجمعة‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬قطاع‭ ‬التوظيف‭ ‬تطال‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬ستضطر‭ ‬للبقاء‭ ‬مغلقة‭ ‬بسبب‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬لمواجهة‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬وسيتم‭ ‬تمديد‭ ‬آلية‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬متاحة‭ ‬فقط‭ ‬للموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬بدوام‭ ‬جزئي‭ ‬‮«‬لتشمل‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬والتي‭ ‬ستبقى‭ ‬مغلقة‭ ‬بسبب‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ […]

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