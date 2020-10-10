آيفون 12.. تفاصيل الأسعار وتاريخ الإصدار

2020/10/10 | 00:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهر تسريب جديد تفاصيل كثيرة حول ما يمكن أن تعلنه شركة آبل في حدث 13 أكتوبر تشرين الاول الذي يتوقع أن يتم الكشف فيه عن سلسلة هواتف iphone 12 المرتقبة.

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