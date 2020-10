الديوانية ينهي معسكره الداخلي ويشد الرحال الى القاهرة استعداداً لدوري الكرة الممتاز

2020/10/10 | 00:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المكتب الإعلامي لنادي الديوانية الرياضي أنهى فريق الديوانية بكرة القدم، امس الجمعة، معسكرا داخليا في العاصمة بغداد أستمر لمدة ٨ أيام .وقال المدير الإداري للفريق حاتم شلال ” أن المعسكر الداخلي حقق أهدافه الفنية بما مرسوم لها وسط أجواء عالية من الانسجام والتعاون بعد توفير كل ما يحتاجه الفريق من سكن واطعام

