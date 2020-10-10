الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ينفي وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة

2020/10/10 | 01:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد.وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد”، مؤكدا ان “الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وان ما أثير حول وجود برقية …

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