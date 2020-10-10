شركة Realme تكشف عن هاتف بقدرات تصوير مميزة

2020/10/10 | 01:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة Realme عن هاتفها الأحدث 7i الذي حصل على بطارية كبيرة وكاميرات بقدرات تصوير ممتازة.ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164,1 / 75,5 / /8,9) ملم، يزن 188 غ، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، محمية بطبقة من زجاج Gоrilla Glаss.

ويمتاز بسرعة كبيرة في معالجة البيانات والاتصال بشبكات الإنترنت بفضل معالج Quаlcomm Snаpdragon 662 ثماني النوى بتردد 2 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4X بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.

كما زودته Realme بمعالج رسوميات Adreno 610، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، وأنظمة GPS وغلوناس و Bеidou لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بأربع عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بحساس Sоny IMX471، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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