أمير سعودي يدعو لمقاطعة المنتجات التركية

2020/10/10 | 01:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….دعا الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد الى حملة شعبية في المملكة العربية السعودية تهدف لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية.الحملة التي أطلقها الأمير عبدالرحمن بن مساعد جاءت رداً على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.وقام الأمير السعودي بإعادة نشر تصريح للرئيس التركي نقلته قناة “بي بي سي”، قال فيه إن “الجيش التركي يحافظ […]

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