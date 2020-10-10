العتب على منظمة الزراعة وبرنامجها النوبلي

2020/10/10 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ليس في اليمن وحده يوجد عدم رضا على برنامج الغذاء العالمي المتصل بمنظمة الزراعة العالمية فاو، وانّما في جميع أماكن الحروب، لاسيما في العراق الذي تعرض لانواع من الحروب التي نالت على نحو مريع من ثرواته الزراعية، وقللت من بنود أمنه الغذائي الى حدود دنيا، كما دمرت قسماً من الايراد التجاري لما […]

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