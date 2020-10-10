2020/10/10 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما‭ – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬ديفيد‭ ‬بيسلي‭ ‬من‭ ‬النيجر‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬مهمة،‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬التي‭ ‬مُنحت‭ ‬للبرنامج‭ ‬الجمعة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬دعوة‭ ‬للعمل‮»‬‭.‬ وصرّح‭ ‬بيسلي‭ ‬الأميركي‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬نيامي،‭ ‬‮«‬أنها‭ ‬دعوة‭ ‬للعمل،‭ ‬لأن‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬تقرّ‭ ‬بأن‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يهاجمون الفوز ومدير برنامج الأغذية العالمي: جائزة نوبل دعوة للعمل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يهاجمون الفوز ومدير برنامج الأغذية العالمي: جائزة نوبل دعوة للعمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).