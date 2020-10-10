سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لليوم، ارتفاع الليرة بشكل طفيف

2020/10/10 | 01:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….عادت الليرة التركية مرة اخرى لتسجل ارتفاع طفيفاً امام الدولار الأمريكي اليوم السبت 10/10/2020 بعد ان شهدت يوم أمس انخفاضا في قيمتها.اليوم سجلت الليرة التركية سعر صرف 785.95 ليرة مقابل 100 دولار امريكي وهو ارتفاع مقارنة بيوم امي والذي كان اقترب من 800 ليرة مقابل 100 دولار أمريكي.يذكر ان الليرة التركية […]

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