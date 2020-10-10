2020/10/10 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتحدّث الملازم علي نجم من فوج إطفاء بيروت، عن اشتعال النيران في "خزّان مازوت" ووقوع انفجار في منطقة الطريق الجديدة، مؤكّدا لوكالة فرانس برس أنّ الأسباب ما زالت مجهولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة قتلى ومصابون في انفجار خزان وقود في بيروت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربعة قتلى ومصابون في انفجار خزان وقود في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).