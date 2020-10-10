2020/10/10 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد تقترب من الـ150 ألف وفاة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 682 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و27444 إصابة جديدة.

وسجلت في البرازيل حتى الآن 5055888 إصابة و149639 حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 150 ألفا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 150 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).