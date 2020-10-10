ارتياح أمريكي من اتفاق بغداد وأربيل لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار

2020/10/10 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحار‭ ‬المدير‭ ‬الكوري‭ ‬لمشروع‭ ‬ميناء‭ ‬الفاو‭ ‬الكبير‭..‬تحقيقات‭ ‬وتكهنات البصرة‭- ‬الزمان‭ ‬قالت‭ ‬السفارة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أنها‭ ‬ستستمر‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لشركة‭ ‬دايو،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬الشركة‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬ميناء‭ ‬الفاو‭ ‬الكبير‭ ‬مشنوقا‭ ‬في‭ ‬البصرة‭. ‬وطلبت‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬الاعلام‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬صورته‭ ‬احتراماً‭ ‬لعائلته‭.‬وقالت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السفارة‭ ‬أبلغت‭ ‬بقيام‭ […]

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