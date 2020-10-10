فيديو.. “أبرزها أرباح يوتيوب” أحمد حسن وزينب يكشفان أسرارا صادمة عن حياتهما

2020/10/10 | 02:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ فى أول ظهور إعلامي لليوتيوبر المصرى” أحمد حسن وزوجته زينب عقب الإفراج عنهما بعد الاتهام في استغلال نجلتهما في فيديوهات على الإنترنت ، كشف الثنائى عن السبب الحقيقى فى نشر فيديوهات تجمعه بزوجته عبر يوتيوب.قال حسن، خلال حوار له وزوجته ببرنامج “الجمعة في مصر” عبر فضائية “MBC مصر”: إحنا قبل ما […]

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