2020/10/10 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الباكستانية، الجمعة، إنها حظرت تطبيق "تيك توك" في البلاد، وذلك لفشلها بتصفية المحتوى "غير الأخلاقي وغير اللائق" الذي يحويه التطبيق، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة جديدة لـ "تيك توك" في باكستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة جديدة لـ "تيك توك" في باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).