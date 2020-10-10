التعليم العالي تؤكد سعة الجامعات والكليات الأهلية

2020/10/10 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

أثارت المعدلات العالية «غير المسبوقة» التي ظهرت في نتائج طلبة السادس الإعدادي، لغطاً وتساؤلات كثيرة بشأن مدى قدرة الجامعات العراقية على استيعاب الأعداد «الغفيرة» من أولئك الطلاب، بينما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدرتها على استيعاب تلك الأعداد في الجامعات والكليات وفق «معايير حاكمة».

ووفق إحصائيات رسمية، فإن عدد الطلاب الأوائل أكثر من 600 طالب، ومن حاز على معدل 99 بالمئة فما فوق هم 5000 طالب، كما حاز أكثر من 8000 طالب على معدلات 98 بالمئة، ويبين نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية الدكتور حسن المسعودي لـ«الصباح»، أن «هناك لقاء مشتركا بين لجنة التعليم النيابية والملاكات المتقدمة في وزارة التعليم والوزير خلال الاسبوع المقبل، من أجل وضع رؤية مشتركة ووضع بعض الحلول المقترحة التي نستطيع من خلالها التعاون وإيجاد حل لاشكالية (المعدلات العالية) في ظل عدم وجود كليات أهلية تعنى بالطب، فقط جامعة العميد في كربلاء، وبالنتيجة فان الجامعات الحكومية المتعلقة بالمجموعة الطبية لا تستوعب ربع العدد».

أعداد الطلبة الذين اجتازوا المرحلة الإعدادية بنجاح في الدور الأول تبلغ 380 ألف طالب، ويشير المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حيدر العبودي في حديث لـ«الصباح» الى أن «الوزارة تراقب بدقة مؤشرات المخرجات الحالية للدراسة الاعدادية، وأعداد الطلبة الذين نجحوا والمعدلات العالية التي رافقت ذلك حقيقية وغير مسبوقة، لذا اقتضى ترتيب معايير القبول ومراجعة الطاقة الاستيعابية للكليات والاقسام التي تتوزع بين 35 جامعة».

ويضيف العبودي ان «وزارة التعليم العالي جاهزة والجامعات أيضا لاستقبال واستيعاب الطلبة الجدد على وفق معايير حاكمة، وبحسب رغبة الطالب الذي لن يملي عليه أحد اختياره ومساره وكذلك معيار المعدل والمجموع الداعم لهذه الرغبة».

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