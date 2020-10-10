«اتفاق تاريخي» يعزز سلطة الحكومة في سنجار

2020/10/10 | 02:54 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

في اتفاق يعد «تاريخيا» بين المركز والاقليم، نجحت الحكومة الاتحادية، في تعزيز سلطتها في سنجار وانهاء سطوة الجماعات الدخيلة، وعودة استقرار المدينة.وذكر المتحدث باسم الحكومة، احمد ملا طلال، أن «ما فشِلَ به الآخرون نجحت فيه هذه الحكومة عن طريق زرع الثقة المتبادلة، وعلى وفق الدستور، اداريا وامنيا وتقديم حُسن النوايا».



موضحا أن هذه الاجراءات جاءت استنادا إلى إرادةٍ سياسيةٍ صلبة، نحو إعادة الأمن والاستقرار والإعمار إلى سنجار، وعودةِ كامل أهلها المنكوبين إلى ديارهم.

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