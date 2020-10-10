العراق عضواً في البنك الأوروبيّ

2020/10/10 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مصطفى ابراهيم

تكللت جهود وزارة الخارجية الحثيثة، ممثلة بسفارة جمهورية العراق في لندن والبنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية، بالنجاح في نيل موافقة أعضاء مجلس المحافظين في البنك على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت التي شهدتها أعمال الاجتماع السنويّ لمجلس المحافظين الذي عقد في لندن للمُدّة 7 - 8 تشرين الأوّل 2020».

وأوضح بيان للوزارة، ان «انضمام العراق رسمياً لعضوية البنك سيُتيح له الاستفادة من الخبرات المصرفيّة العالميّة لتطوير القطاع المصرفيّ، والحصول على الدعم الفنّي، والمساعدة التي تُهيِّئ الأرضيّة المُلائِمة للاستثمار».

وأضاف «لقد تم تأمين هذا الإنجاز المشترك بالرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها تفشي فيروس كورونا على مختلف دول العالم ومنها العراق»، معبراً عن أمله «في ان تكون هذه الخطوة مقدمة لعمل مشترك يهدف الى تعزيز القطاع الخاص في العراق ليكون قادرا على المنافسة والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في البلاد».

وثمنت وزارة الخارجية «جهود البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لا سيما اعضاء مجلس المحافظين والامين العام إنزو كواتروشيوتش، وموظفي مكتب الأمين العامّ».

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