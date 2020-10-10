فرنسا تقاوم الإسلام السياسي حتى لا يطفئ أنوار باريس . - سعيد الكحل

2020/10/10 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل ألقى الرئيس الفرنسي ماكرون خطابا من أحد أحياء باريس ، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 أعلن فيه أن الحكومة أعدّت مشروع قانون لمكافحة "النزعة الانفصالية الإسلامية" عبر سلسلة من الإجراءات تروم ترسيخ مبادئ الجمهورية "بعد 115 سنة من المصادقة النهائية على قانون 1905"، والقضاء على عقائد التطرف في المدارس والمساجد.



فالواقع الفرنسي لم يعد يحتمل ما أسماه الرئيس "النزعة الإسلامية الراديكالية"وعزمها المعلن على (إح ......





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