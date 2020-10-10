المرأة التى قتلناها - منسى موريس

2020/10/10 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منسى_موريس المرأة ليست نصف المجتمع فقط بل هى والدة المجتمع و قوة مُحركة للحب وللحياة لايمكن للرجل أن يعيش بدونها لأن طبيعتهما لاتكتمل إلا في حالة الإتحاد والوحدة رغم أن التاريخ في أغلبه يُثبت أن المرأة لم تأخذ حقها الطبيعى والإنسانى وكانت دائماً تُعانى وتُضطهد ويُنظر إليها كجسد وكشىء يملكه الرجل من حقه التمتع والتباهى به لكننا لم نتعلم من الماضى وإلى الآن لم تتخلص مجتمعاتنا من هذه النظرة الدونية للمرأة وليس ......





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