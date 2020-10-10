2020/10/10 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جوهر القصة واختصارها، وبعد مرورك كشاهد على هذه التحولات المثيرة، لم يعد مهما في الحقيقة إن كنت تفضل الكتابة على الكومبيوتر، أو تحن للكتابة على ورقة أو حائط أو شجرة، المهم ماذا تكتب، وهل أقمت جردة حساب مع ذاتك ومخزونك إن كان ما كتبته أو ستكتبه يمتلك بعض الطاقة الصادقة التي يمكن أن تضيء درب قارئ ما في هذه الحياة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتابة بين الورقة والكومبيوتر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتابة بين الورقة والكومبيوتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).