أذربيجان وأرمينيا توافقان على وقف القتال في كراباخ

2020/10/10 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كراباخ، بدءا من الساعة 12 من ظهر السبت بالتوقيت المحلي، حسبما أعلنت روسيا التي قادت جهود الوساطة بينهما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نظيريه في البلدين المتنازعتين، وافقا على مبادرة موسكو لوقف القتال، بعد لقاء جمعهما في العاصمة الروسية، الجمعة.

و أضاف لافروف أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على بدء محادثات "جادة"، وتحدث أيضا عن تبادل للأسرى وجثث القتلى بين الطرفين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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