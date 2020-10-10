2020/10/10 | 03:45 - المصدر: عين العراق

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السبت 10 أكتوبر 2020 | 03:23 صباحاً | عدد القراءات : 27

أذربيجان وأرمينيا توافقان على وقف القتال في ناغورني كراباخ

وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كراباخ، بدءا من الساعة 12 من ظهر السبت بالتوقيت المحلي، حسبما أعلنت روسيا التي قادت جهود الوساطة بينهما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نظيريه في البلدين المتنازعتين، وافقا على مبادرة موسكو لوقف القتال، بعد لقاء جمعهما في العاصمة الروسية، الجمعة.

كما أضاف لافروف أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على بدء محادثات "جادة"، وتحدث أيضا عن تبادل للأسرى وجثث القتلى بين الطرفين.

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