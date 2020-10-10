إلغاء المناظرة الثانية المقررة الخميس بين ترامب وبايدن

2020/10/10 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إلغاء المناظرة الثانية التي كانت إقامتها مقررة، الخميس المقبل، بين المرشحَين للرئاسة الأميركية، الجمهوري دونالد ترامب؛ والديمقراطي، جو بايدن، بحسب ما أعلنت اللجنة المستقلة المسؤولة عن تنظيمها.

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