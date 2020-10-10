في أولى مراحل المحاكمة.. داعشيا

2020/10/10 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى جهاديان من خلية "بيتلز" في تنظيم الدولة الإسلامية تهم احتجاز رهائن أميركيين وقتلهم، وذلك في أولى مراحل محاكمتهما، الجمعة، في الولايات المتحدة.

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