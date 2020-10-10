أذربيجان تمتحن روسيا والاتحاد الأوروبي

2020/10/10 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليا، تريد باكو رمي الكرة في ملعب موسكو المربكة بين الحفاظ على تحالفها مع يريفان بالرغم من فتور العلاقة بعد وصول حكومة قريبة من واشنطن سنة 2018 وعدم رغبتها في خسارة باكو التي تواصل تعاونها الإيجابي معها منذ سنوات

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