إيران واستعباد الشيعة

2020/10/10 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا غيض من فيض عن جرائم وبطش النظام الإيراني ضد الشيعة غير المتوافقين مع نموذجه، فهذا النظام إن لم يستسلم له الشيعة استسلاما كاملا فهو يقتلهم ولا يقاتل عنهم، ويحتمي بهم ولا يحميهم، يدفعهم إلى الحروب والصراعات لحماية نفسه ولا يدافع عنهم

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