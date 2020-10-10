شاهد : النيران تلتهم مناطق عديدة في سوريا ولبنان وإسرائيل.. ما قصتها؟

2020/10/10 | 06:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اشتعلت النيران في مناطق عديدة في لبنان وسوريا وإسرائيل، مُخلفة أضرارًا في مساحات واسعة النطاق، وسط “صعوبات كبيرة” تعرقل جهود إخماد الحرائق.وفي سوريا، نشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” صورا ومقاطع فيديو ترصد الحرائق التي اندلعت في سوريا ومحاولات السيطرة عليها من بينها.وقالت “سانا” إن فرق الإطفاء والجيش السوري يعكفان على عمليات […]

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