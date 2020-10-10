الأردن: كورونا قادر على تدمير أي نظام صحي بالعالم

2020/10/10 | 06:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال سعد جابر، وزير الصحة الأردني، إن الأردن اتخذت إجراءات شديدة في بداية انتشار فيروس كورونا، حيث كان هناك حظر تجول شامل بالإضافه إلى إغلاق الحدود وتابعنا حالات الكورونا حتى وصلت في بعض الأيام إلى تسجيل “صفر إصابات”.وأضاف جابر، خلال مداخلته الهاتفية بإحدى البرامج ” أن وباء فيروس كورونا يعمل ضد الاقتصاد […]

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