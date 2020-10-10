تويتر يكشف شبكة إيرانية لتأجيج الصراعات العرقية داخل أميركا

2020/10/10 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع توتير مؤخرا، عن إغلاقه شبكة حسابات مقرها إيران علملت على تأجيج الاحتجاجات العرقية في الولايات المتحدة التي أشعلتها مقتل أميركي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض.

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