صورة لأول سيارة نقل بريد بين بغداد وبيروت تعود لعام 1935

2020/10/10 | 07:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- انتشرت صورة عمرها يقرب من الـ100 عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأولى سيارات نقل بريد بين بغداد – بيروت وحيفا في الفترة ما بين 1923 و1959.ولكن الأمر لم يكن بتلك السرعة التي نعرفها اليوم، فقد انتشرت صورة أخرى لظرف بريد كتب في الحرب العالمية الأولى، استغرق وصوله إلى وجهته بالسيارة 15 شهرًا […]

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