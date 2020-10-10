كيفية حذف منشوراتك القديمة مرة واحدة على فيسبوك

2020/10/10 | 07:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- رغم قضائنا للكثير من الأوقات على فيسبوك إلا أننا نريد أحيانا أن نقوم بحذف بعض المنشورات القديمة على الموقع ولا يعرف الكثير منا كيف يقوم بحذف كل منشوراته القديمة مرة واحدة، وبدلا من ذلك يضيع أوقات الكثيرين فى حذف منشوراتهم كل على حدة، وللقيام بذلك يجب اتياع الخطوات الآتية : 1- يجب التأكد […]

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