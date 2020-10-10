17 - أرض مصر.. مِلْكٌ لإسرائيل !! - ابراهيم الجندي

2020/10/10 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة السابعة عشرة : الأعراف 131 - 137(131) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 1- المعنى : إذا جاء آل فرعون (قبط مصر) الرزق والصحة ، قالوا هذا حقنا وليس فضلا من الله ، وعندما يصيبهم الفقر والمرض قالوا ..



إنه شؤم وأصابنا حين ......





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