5 تطبيقات ينصح بعدم استخدامها وحذفها فوراً من هاتفك

2020/10/10 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بمجرد الانتهاء من تثبيت تطبيق جديد في هاتفك، والبدء في استخدامه سيتطلب منك التطبيق الكثير من الأذونات التي تمنحه الوصول إلى بياناتك الخاصة، مثل: موقعك الجغرافي وجهات الاتصال والصور وغيرها.ولكن هل فكرت يوما هل تحتاج بعض من التطبيقات التي تقوم بتنزيلها على جهازك الوصول إلى هذه البيانات لكي يعمل بشكل صحيح، وماذا يفعل […]

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