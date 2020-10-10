واقعه غريبة.. عامل في مطعم يحصل على بقشيش 40 ألف دولار – صور

2020/10/10 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تمكنت سيدة أمريكية من جمع مبلغ قدره حوالي 40 ألف دولار بهدف دعم عامل في مطعم وجبات سريعة شهير تقديرًا لموقفه الإنساني تجاهها، حيث تطوع لدفع ثمن وجبتها عندما نسيت نقودها بالمنزل ووجدت نفسها غير قادرة على دفع ثمن الوجبة لإطعام أطفالها الثلاثة.وكانت هذه السيدة “بريتاني ريد”، وهي من ولاية “أوهايو”، قد […]

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