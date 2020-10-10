عارية تماما.. سيدة تقتحم حصة ابنها على تطبيق زووم

2020/10/10 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اقتحمت سيدة، عن طريق الخطأ، فيديو خاصاً بابنها خلال حصة دراسة على تطبيق زووم، وظهرت في خلفية الفيديو المباشر وهي عارية تماماً.ويُظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته 14 ثانية، المتداول عبر الإنترنت صبيًا صغيرًا يدعى تايفيون يشير إلى شيء خلفه.وبعد ثوانٍ قليلة، دخلت امرأة، تبدو وكأنها والدته، إلى الغرفة عارية للبحث عن […]

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