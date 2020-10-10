سيناريوهات مرعبة متوقعة لانتشار كورونا بالأردن

2020/10/10 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال الباحث في احصائيات انتشار فيروس كورونا، الأستاذ الدكتور معتصم سعيدان، إن سيناريوهات انتشار كورونا في الأردن تنقسم إلى قسمين.وأضاف سعيدان، أن السيناريو الأول يشير إلى أن الأردن سيبلغ ذروة الإصابات في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، ومدتها أسبوعين، مرجحا وصول الإصابات إلى 5 الاف إصابة بالفيروس.وتوقع سعيدان تسجيل وفيات عالية […]

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