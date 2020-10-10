(أنا والجدة نينا) لأحمد الرحبي - الأنا في مرآة الآخر الروسي - حسن مدن

2020/10/10 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يواصل المشهد السردي العماني، في جنسي الرواية والقصة على حدٍ سواء، تقديم تجارب لافتة، ولا يتردد كتاب السرد العمانيون في طرق دروب جديدة، أو ولوج دروب مطروقة، ولكنهم يفعلون ذلك برؤية المبدع العماني وحساسيته المتشكلة في بيئة لها خصوصيتها، وهذه التجارب التي تستوقف القراء والمهتمين بالنقد الأدبي، تؤشر إلى أن الساحة الابداعية العمانية معطاء، وحبلى بالمزيد الذي علينا توقعه، ويفرض ما بلغه السرد في عمان من ......





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