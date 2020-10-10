يوم كانت فلسطين العربية أبية إباء العرب... - محمد الحنفي

2020/10/10 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي فإباء فلسطين...من عروبتها...وإباء العرب...من سمات...وجود العرب...°°°°°°والأعراب...في تاريخهم...لا إباء لهم...لانتهازيتهم...لخيانتهم...لمعانقتهم...لصهاينة التيه...لهرولتهم...نحو القدس...غير الشريف...الصار عاصمة...لدولة...صهاينة التيه...لمعانقة...صهاينة التيه...في القدس...غير الشريف...للصلاة...في المسجد ا ......





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