"متحدون لأجل نويد".. أبطال إيرانيون يطلقون حملة لإيقاف النشاط الرياضي في البلاد

2020/10/10 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق رياضيون إيرانيون حاصلون على ميداليات ملونة، حملة جديدة باسم "متحدون لأجل نويد" للضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لإيقاف النشاط الرياضي في إيران.

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