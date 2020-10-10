اذربيجان وارمينيا توافقان على وقف اطلاق النار

2020/10/10 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الخارجية الروسية موافقة كل من أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كراباخ، بدءا من الساعة 12 من ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "نظيريه في البلدين المتنازعتين، وافقا على مبادرة موسكو لوقف القتال، بعد لقاء جمعهما في العاصمة الروسية، الجمعة".

واضاف، أن "أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على بدء محادثات (جادة) لتسوية النزاع، وتحدث أيضا عن تبادل للأسرى وجثث القتلى بين الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمل وسيطا في العملية الإنسانية".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن "أذربيجان وأرمينيا ستباشران بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مفاوضات جوهرية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية "للنزاع في ناغورني كراباخ".

ا.ح

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