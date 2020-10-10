نائب: لن نسمح للحكومة بقطع رواتب الموظفين والكاظمي يتحمل المسؤولية كاملة

2020/10/10 | 08:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد.

اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا ، السبت، عدم سماح البرلمان بقيام الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين مطلقا، مبينا ان رئيس الوزراء ووزير المالية يتحملان المسؤولية كاملة في ازمة الرواتب.

وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/ ان “تسليم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لرواتب الموظفين هي من صلب مهامها وليست منة كما تروجها”.

وأضاف، أنه “من غير المعقول ان تستمر الحكومة بتاخير الرواتب بسبب ممارسة عمليات ابتزاز بقضايا خلافية بينمها وبين البرلمان”.

وتابع ان ” البرلمان لم يسمح مطلقا بقطع رواتب الموظفين مها كانت الظروف كونها منظمة وفقا للقانون ولا يمكن التعدي عليها وزيادة نسب الفقر بالعراق”.انتهى/ 25د

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