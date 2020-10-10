التربية تعلن روابط التقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية

2020/10/10 | 08:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية روابط التقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية لعام 2020-2021.

وفي مايلي روابط التقديم:

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