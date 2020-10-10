2020/10/10 | 08:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، السبت، مباشرته صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يباشر بصرف المستحقات المالية لاصحاب المنافذ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يباشر بصرف المستحقات المالية لاصحاب المنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).