دعم فنانين في المغرب يشعل احتجاجات واسعة ضد الفساد

2020/10/10 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمد نظام الحسن الثاني على منح الامتيازات والفرص لصالح فئة معيّنة، من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة الاقتصادية، وهو ما كان من مسببات انتشار الفساد ونهب المال العام وسوء استخدامه

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