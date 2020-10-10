ديالى تعلن تحصين” ثروتها الحيوانية” من مرض فتاك

2020/10/10 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري، السبت، عن تحصين الثروة الحيوانية من مرض فتاك.

وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الفرق الجوالة للمستشفى البيطري المنتشرة في اقضية ونواحي ديالى نجحت على مدار اسابيع معدودة من تلقيح اكثر من 163 الف راس من الابقار واكثر من 18 الف راس من الجاموس ضد مرض الحمى القلاعية الذي يمثل مرض فتاك للثروة الحيوانية”.

واضاف الشمري،ان” ماتحقق يمثل خطوة هامة في حماية الثروة الحيوانية من مرض فتاك تكون معدلات الهلاكات فيه لصغار الحيوانات عالية جدا لافتا الى ان اجراء عمليات التلقيح الشاملة والتي تستلزم جهود استثنائية من قبل فرق البيطرة الجوالة من خلال الانتقال الى مناطق زراعية بعضها بعيد جدا جاء لحماية ثروة تمثل مصادر رزق الاف من العوائل لافتا الى ان الحملة ستبقى مستمرة لغاية 15 من تشرين الاول الجاري”.

وعانت ديالى في المواسم الماضية من بروز بؤر لمرض الحمى القلاعية وتسببت ف هلاكات انعكست سلبا على المربين في مناطق عدة من المحافظة”.انتهى/ ف25

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